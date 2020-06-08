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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان خطوبته .. إلى أى مدى يشبه حفيد عمر الحريري جده والان مع تفاصيل الخبر
الفنان عمر الحريري
جدير بالذكر أن الفنان عمر الحريرى أسمه الحقيقى "عمر محمد صالح الحريرى"، وقد تزوج 3 مرات كان آخرها من الفنانة رشيدة الممثلة المصرية من أصول مغربية ، أنجب 3 بنات "نيفين وميريت وبريهان"، وتوفى في 16 أكتوبر عام 2011م ، عن عمر يناهز 85 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان العظام، والذى لم يكن يعلم إصابته به واكتشفه قبل وقت قصير من وفاته.
الخطوبة فى المنزل
حفيد عمر الحريري
حفيد عمر الحريري مع والدته والعروس
عشق الفنان عمر الحريرى الفن منذ الصغر، واشترك في فريق التمثيل بالمدرسة، حيث كان والده يصطحبه معه لمشاهدة مسرحيات يوسف بك وهبى والريحانى والكسار وكبار الفنانيين في هذا العصر ، وهو مازاد عشقه للفن وكان سبباً في دخوله عالم التمثيل، حيث وقف امام الكاميرا لأول مرة فى حياته وهو طفل عام 1937 ، في مشهد صامت قصير من فيلم سلامة في خير، بطولة نجيب الريحانى .
التحق بالمعهد العالي للتمثيل، وتخرج منه عام 1947 ، وبعد تخرجه شارك في عدد من البرامج الإذاعية و شاهده زكي طليمات واختاره للانضمام لفرقته ، كما عمل بمسرح يوسف وهبي ، والمسرح القومي ، وبرغم حضوره الطاغي الذى تمتع بهما عمر الحريري، إلا أنه لم يحصل على البطولة المطلقة في أعماله.
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