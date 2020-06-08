شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان خطوبته .. إلى أى مدى يشبه حفيد عمر الحريري جده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد الديواني حفيد الفنان الراحل عمر الحريري بخطوبته وسط حفل عائلى بسيط اقتصر على الأهل داخل المنزل وهو الحفل الذى ما إن انتشرت صوره على السوشيال ميديا، بعدما نشرتها ميريت والدة العريس وابنة الفنان الراحل عمر الحريري حتي تم تداولها إلي حد كبير من قبل عدداً من رواد السوشيال ميديا، ممن قارنوا الشبه بين الحفيد والجد ووصفوا العريس بالفتي الوسيم الذى يشبه جده إلى حد كبير.





الفنان عمر الحريري

جدير بالذكر أن الفنان عمر الحريرى أسمه الحقيقى "عمر محمد صالح الحريرى"، وقد تزوج 3 مرات كان آخرها من الفنانة رشيدة الممثلة المصرية من أصول مغربية ، أنجب 3 بنات "نيفين وميريت وبريهان"، وتوفى في 16 أكتوبر عام 2011م ، عن عمر يناهز 85 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان العظام، والذى لم يكن يعلم إصابته به واكتشفه قبل وقت قصير من وفاته.

Advertisements



الخطوبة فى المنزل



حفيد عمر الحريري



حفيد عمر الحريري مع والدته والعروس

عشق الفنان عمر الحريرى الفن منذ الصغر، واشترك في فريق التمثيل بالمدرسة، حيث كان والده يصطحبه معه لمشاهدة مسرحيات يوسف بك وهبى والريحانى والكسار وكبار الفنانيين في هذا العصر ، وهو مازاد عشقه للفن وكان سبباً في دخوله عالم التمثيل، حيث وقف امام الكاميرا لأول مرة فى حياته وهو طفل عام 1937 ، في مشهد صامت قصير من فيلم سلامة في خير، بطولة نجيب الريحانى .

التحق بالمعهد العالي للتمثيل، وتخرج منه عام 1947 ، وبعد تخرجه شارك في عدد من البرامج الإذاعية و شاهده زكي طليمات واختاره للانضمام لفرقته ، كما عمل بمسرح يوسف وهبي ، والمسرح القومي ، وبرغم حضوره الطاغي الذى تمتع بهما عمر الحريري، إلا أنه لم يحصل على البطولة المطلقة في أعماله.