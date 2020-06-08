شكرا لقرائتكم خبر عن الحلاقة فى زمن كورونا..عباس أبو الحسن: بتفكرنى بحياة أجدادنا البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان عباس أبو الحسن، على إتباع كافة التدابير الوقائية لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذى ظهر فى صورة أثناء حلاقة شعره بشرفة غرفته، ما يضمن وجود تهوية جيدة أثناء اختلاطه بالحلاق، كما أن الحلاق كان مرتديًا "كمامة"، ويوجد خلفه مطهر لليد.

شارك عباس أبو الحسن، صورة حلاقته مع اتباع الإجراءات الوقائية من الفيروس التاجى، مع الجمهور عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "حلاقة الأوت دور تذكرنى بالأجداد لما كانوا بيحلقوا فى الشارع.. كانت الدنيا أبسط".

وكان قد قدم الفنان عباس أبو الحسن، فى وقت سابق، مبادرة مجتمعية فى ظل الأوضاع التى تعيشها مصر وبلدان كثيرة فى العالم، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وهى تصنيع "الكمامات" والتبرع بيها للملاجئ والجمعيات الخيرية كل حسب مقدرته، وقام بالبدء بنفسه فى هذه المبادرة.

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ونشر أبو الحسن، حينها، عبر حسابه على فيس بوك، صورا تظهر خطوات العمل فى تصنيع الكمامة حتى تعقيمها، صحبها بتعليق: "أنا بدأت بنفسى وبنتج فعليًا عدد معقول منهم، أى حد تحت إيده ماكينة خياطة أو عنده ورشة صغيرة يقدر يعمل من بواقى القماش "كمامات / ماسكات" قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام والتبرع بيها للملاجئ والجمعيات الخيرية كل حسب مقدرته".

وأوضح أبو الحسن: "على يوتيوب عشرات الفيديوهات اللى بتوريك طرق سهلة جدا لتصنيع الماسكات، أهم نقطة هى مش بس تعقيم العامل والأدوات والمكان، إنما التأكد بنفسك من غسلها وتجفيفها، لقتل أى جراثيم أو فيروسات، بعد التصنيع كمان ووضعهم بنفسك فى أكياس معقمة".

وتابع أبو الحسن: "غير المردود المجتمعى التكافلى والواجب على كل قادر، فى مردود نفسى حلو وخطير إنك بتساعد ومش مستسلم، يديلك قوة نفسية وقدرة على الصمود فى وقت كلنا حاسين بعجز كلى".

من ناحية أخرى عبر الفنان عباس أبو الحسن عن استغرابه من الوضع الحالى بتعليق كوميدى، مشيرا أن العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع حوله من شخصية الجزار الشهيرة إلى تنظيف الصحون فى المنزل، حيث نشر صورة لمطبخ منزله عبر "إنستجرام"، معلقا: "ولم يكن ليعن بخيال أكثر الناس جموحًا أن يتحول الجزار من ذبح أنظمة بأكملها إلى تشطيب صحون.. برضه بأكملها.. يالها من جائحة".