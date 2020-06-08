شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تليفزيونى يجمع محمد إمام وعمر مصطفى متولى من دولاب الذكريات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد إمام والفنان عمر مصطفى متولي، في مقطع فيديو من دولاب الذكريات أثناء حديثهم للقاء على الفضائية المصرية وهما في فترة المراهقة.

وتحدث عمر مصطفي متولي عن علاقته مع والده الراحل الفنان مصطفى متولي قائلا: "صاحبنا كلنا بيحبنا وبيحب الشباب كلنا، وبيحب يجمعنا كلنا نقعد نهزر ونتريق على دا ودا".

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بينما تحدث محمد إمام عن علاقته مع والده الزعيم قائلا: "في أي موقف وفي كل المشاكل، أي حاجة بتحصل بيبقا واقف جنبنا اوي بيبقا خائف علينا اوي، ودايما يحرص علينا وعاوزنا جنبه علطول، هو طيب اوى وبحبه".

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يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية هو مشاركته فى بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.