شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا توجه رسالة شكر لكل من اتصل للإطمئنان على صحة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة روجينا رسالة شكر لكل من حرص على الإطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لتدعيم دعامات فى قلبه

ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك وكتبت عليها قائلا:" الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا ".





يشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، ووقتها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة.