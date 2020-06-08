سنوب دوج يهاجم كانى ويست بسبب ترامب: سبق ودعمه فى الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سنوب دوج هجومه على الرئيس دونالد ترامب من جديد، وذلك من خلال برنامج إذاعي حل عليه ضيفاً مؤخراً على برنامج إذاعي باسم The Real 92.3 ، فبعدما أكد النجم الشهير أنه ينتظر على أحر من الجمر الانتخابات الرئاسية بهدف انتخاب رئيس آخر غير ترامب، كما لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما هاجم مجموعة ممن دعموا ترامب أثناء الانتخابات ومنهم المطرب كاني ويست.

وقال بخصوص حديث المذيع حول مدى ما يقوم به كاني ويست من النزول في التظاهرات ليقاطعه سنوب دوج ويسب كاني ويست على الهواء، مؤكداً أن ويست سبق وأعلن دعمه لترامب أثناء الانتخابات، هو ومجموعة من الحمقى حين أكد أنه سبق وعارض أي شخص ينتخب ترامب لأنه بذلك سيكون عنصريا، لتثبت وجهة نظره مع الأيام.

سنوب دوج Advertisements وكان كاني ويست سبق ونزل فى المظاهرات التي تقف ضد العنصرية، كما أعلن عن تبرعه بدعم جيانا ابنة جورج فلويد عن طريق دفع أموال دراستها مدي الحياة، وهي الطريقة التي رآها مثلي فى دعم أسرة جورج فلويد بعدما ألهبت طريقة وفاته شرارة الاحتجاحات الأخيرة وتوحد الكثيرين فى وجه العنصرية الذى يقابلها السود.

كانى ويست وزوجته كيم سبق وأعلنا دعمهما لـ ترامب

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