شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كاني ويست..دخله السنوي 190 مليون دولار ويغار على كيم كارداشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيث سبق وارتبط اسمه بالغيرة على كيم قبل سنتين، حينما طرد حارسها وفصله من وظيفته بعدما شعر بأنه يحاول التحرش بها، وهو ما رصدته الصور أثناء خروجها في أحد المناسبات وبجانبها الحارس الذى وضع يده على مكان رآه كاني ويست غير لائق أثناء تأمينها، فلم يطق كاني ويست تلك الصور وقام بفصله على الفور ليعطي رسالة لكل العاملين مع كيم بأنه رجل غيور. Advertisements

الحارس الذى تحرش بكيم وبالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده حالياً اكتسب كاني ويست احترام قطاع كبير بعدما قرر التكفل بمصاريف دراسة ابنة جورج فلويد مدي الحياة، وفقاً لما ذكرته المواقع العالمية مثل ديلي ميل خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن النجم الشهير عن دعمه الكامل لعائلة فلويد وقرر إتخاذ هذا الإجراء لدعمهم به.

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