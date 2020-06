شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مش فى دماغه.. آدم ساندلر يتنقل فى الشوارع بدون إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم آدم ساندلر وهو في شوارع ماليبو دون كمامة أو قفازات وهو يشتري الطعام والقهوة لفردين، وهذه ليست المرة الأولى لساندلر، ففي العديد من المرات رصدته كاميرات المصورين وهو غير متخذ لأي إجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذي تفشي في العالم أجمع، ورغم إجراءات تخفيف حدة الحظر وبدء فتح الولايات الأمريكا إلا أن الكمامات شرط اساسي للتحرك في الشوراع.

وكانت شبكة نيتفلكس أعلنت عن تمديد عقدها مع الممثل آدم ساندلر، لأربعة أفلام، حيث كانت أبرمت صفقة أولية مع ساندلر بقيمة مئات الملايين لأربعة أفلام في عام 2014 ثم جددتها في عام 2017، ومن جديد جددتها مع بداية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " businessinsider "، وذلك بعد عرض فيلم ساندلر الجديد Uncut Gems، على الشبكة.

آخر أعمال ساندلر هو فيلم Uncut Gems من إخراج جوش سافدي، وبيني سافدي، الذى شارك في التأليف بمشاركة رونالد برونشتاين، ويدور الفيلم المثير للجريمة من المخرجين المشهورين جوش وبيني سافدي، حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

يذكر أنه يستعد النجمان العالميان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون للتعاون من جديد فى عمل كوميدى من إنتاج شبكة "Netflix" الترفيهية، وذلك فى فيلم الكوميديا "Murder Mystery"، ويعتبر هذا هو التعاون الثانى بينهما، حيث كان أول تعاون بينهما عام 2011 فى فيلم "Just Go With It”.