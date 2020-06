شكرا لقرائتكم خبر عن لا احتجاجات ولا كورونا فارقين معاه..كريستيان بيل يتزلج في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

كعادته يحاول التركيز في أعماله والاستمتاع بوقته فقط كلما واتته الفرصة لذلك، مثلما حصل مؤخراً على أحد الشواطئ في لوس أنجلوس، نتحدث عن النجم كريستيان بيل والذى ما أن أعلنت الولاية تطبيق إجراءات الفتح الجزئي وتخفيف قيود كورونا، حتي ظهر على الشاطئ وهو يمارس هوايته المفضلة من خلال السباحة على لوح التزلج الخاص به.



كريستيان بيل 1

حيث التقطته عدسات المصورين في عدة صور نشرها موقع الديلي ميل الإنجليزي.وبالتالي أثبت بيل أنه لا يشغل باله بالمظاهرات الأمريكية والاحتجاجات المندلعة في الشوارع ضد العنصرية، أو حتي لم يعطله الخوف من فيروس كورونا، من الاستمتاع بوقته في البحر.

كريستيان بيل 2

جدير بالذكر أن آخر أخبار النجم الشهير على صعيد السينما ممثلة فى انضمامه إلى فيلم Thor: Love and Thunder، الذى من المقرر أن يصل دور العرض العام المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " flickeringmyth "، وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات حول الأمر، كما سليعب بيل، دور رئيسى في العمل.

كما أكدت الممثلة تيسا تومبسون الخبر، خلال إحدى المقابلات التي أجريت معها، حين صرحت "سيلعب كريستيان بيل دور الشرير، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون رائعا، لقد قرأت النص، ولا استطيع أن أفصح الكثير عن الأمر، ولكننى يمكن أن أوكد أننا جميعا سنستمتع بالأمر".

وسيبدأ تصوير الفيلم في صيف العام الجارى، على أن يصل دور العرض حول العالم في 5 نوفمبر من عام 2021، وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتي، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit ، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety.