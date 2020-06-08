شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: صورنا 4 عروض بالمسرح القومى فى انتظار بثها للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي أنه تم تصوير 4 عروض بالمسرح القومي، وفي انتطار بثهم خلال الأيام القليله المقبلة، وهي "المغفله" اخراج سامح بسيوني و"أبو عطسه جنان " من اخرج هشام عطوه و"مشهور مش مشهور "اخراج مازن الغرباوي و"المقام العالي" اخراج اسلام امام.

كما يستعد المسرح القومي، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بمشاركة مسرح المواجهة، والذي يترأسه الفنان سامح بسيوني، لإطلاق مبادرة فنية برعاية وزارة الثقافة، تحت عنوان «اضحك، فكر، اعرف».. وذلك بداية من اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءاً، عبر القناة الخاصة بذلك.

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ويشهد اليوم ، لقاء مع المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، والذي سيقدم للمبادرة الفنية المبتكرة والمميزة، في حلقة بعنوان «من هو أنطون تشيخوف؟».

وتقدم المبادرة 10 مسرحيات كوميدية، جميعها من قصص الكاتب الروسي العملاق أنطون تشيخوف، وسيتم بث هذه العروض المسرحية، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية، في إطار تشجيع المواطنين على التواجد بمنازلهم وحثهم على التباعد الاجتماعي، في مواجهة جائحة كورونا وجاءت المبادرة تحت عنوان «خليك في البيت الثقافة بين ايديك».