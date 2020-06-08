شكرا لقرائتكم خبر عن الأغانى الوطنية تُدخل السرور لقلبى..أحمد جمال متحدثا عن أغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب أحمد جمال، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى تلقاها الفترة الأخيرة عن الأغنية الوطنية التى قدمها بعنوان "تحيا مصر"، مشيرا إلى أنه فوجئ بالجمهور يستخدمها فى مقاطع التيك توك.

وقال جمال: "هذا الأمر يدخل السرور إلى قلبى، خاصة وأن الأغنية أيضا اتعملت بلغة الإشارة، كما أن مجموعة من الفنانين يتحدون بعضهم من خلال الأغنية بلغة الإشارة، وتعتبر رسالة للشباب الصم، وأنا أهدى نجاح الأغنية للمصريين ولفريق العمل".

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وأضاف أحمد جمال لـ"الخليج 365"، أنه تم تأجيل الألبوم الخاص به أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو لا يعلم مصيره حتى الآن، ولكن من المقرر أن يطرح خلال موسم الصيف إذا تحسنت الأحوال، مشيرا إلى أنه يتضمن 10 أغنيات طرح منه اثنتين "قصاد عيونى" و "كل سنة وأنت طيب"، ويتبقى 8 أغنيات، متابعا: "أتعاون فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء الكبار ومتفائل بالتعاون معهم ومتحمس لطرح باقى الألبوم قريبا".

وعن الحفلات الأون لاين، أشار إلى أنها لفتة جميلة ومميزة تعكس الحرص على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، متابعا بالقول: "بالفعل سبق لى إحياء حفل أون لاين لدعم صندوق مكافحة الإدمان خاصة أننى أحد سفراء هذه الحملة "لا للمخدرات"، وحدث ذلك بالتعاون مع راديو إنرجى قبل شهر رمضان، وأستعد لإحياء حفلين من هذه النوعية خلال الفترة المقبلة".

وطرح أحمد جمال مؤخرا كليب جديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.