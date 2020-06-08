شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Game of thrones تنضم لمظاهرات التنديد بالعنصرية في أمريكا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمي صوفي تيرنر، صاحبة شخصية سانسا ستارك في مسلسل Game of thrones، على المشاركة في المظاهرات التي تشهدها الكثير من دول العالم حالياً للتنديد بالعنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الامريكية، بعد مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ونشرت تيرنر، صور وفيديو من مشاركتها في حملة #BlackLivesMatter، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتي ظهرت فيها وهي ترفع لافتة للمطالبة بحقوق أصحاب البشرة السمراء وسط عدد كبير من المتظاهرين.

وظهرت تيرنر منذ فترة أثناء جولتها مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، وذلك أثناء ركوبهما سيارتهما معاً، حيث اتضح على النجمة ملامح حملها في طفلها الأول من جوناس، مثلما اتضح في تقرير قام بنشره موقع الديلي ميل الذى كشف عن أن الثنائي يحاول الاستمتاع بوقته والترفيه عن نفسه في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم بأسره، وذلك عن طريق السير أو ركوب السيارة أمام منزلهما للتنزه ولو قليلاً.

وكانت النجمة العالمية صوفي تيرنر قد حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، في وقت سابق بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، أثناء تحضريهما لمشاركتهما في إحدى البرامج التليفزيونية أو الحوارات الإعلامية التي لم تكشف عن تفاصيل أكثر عنه.