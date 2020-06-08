شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الشعبى شيكو يستغيث للإنقاذ والدته لاشتباه إصابتها بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب الشعبي شيكو منذ قليل فيديو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو داخل سياراته يستغيث بأى شخص لإنقاذ والدته المسنة التى يشتبه في إصابتها بكورونا ولقد تعاطف معه كثير من أصدقائه لكن إلى الآن لم يساعده أحد

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يذكر أن المطرب شيكو كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضى.

وطرح شيكو مؤخراً ألبومه "6 ساعات" فى مارس الماضى وهو من إنتاج تركى ميديا هاوس وتوزيع مزيكا وتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أحمد شتا وسامح عبد الفضيل وسيد الشاعر ومنعم ومحمد غنيم ومحمود عز وشريف حمدان والتوزيع الموسيقى وأشرف البرنس وباسم منير ومحمد طه وصور منه أغنيتين وهما أبو شكة، ولك يوم يا ظالم