رامز أمير يحصد المليون الأول على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حصد الفنان رامز أمير مليون متابع عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر رامز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الحمدلله مليون أخ وأخت، أقولكم على حاجة اللي أهم من أي إنجاز الواحد بيوصله هو فخرك إنك وصلتله بكرم ربنا أولا، ثم بصبرك ومجهودك اللي محدش شافه بردو غير ربنا".

وأضاف أمير:"الحمدلله عليكم ويارب أعرف استغل نعمته دي في حاجة أبقى فخور بيها في أخر المشوار اللي أنا لسه في أوله".