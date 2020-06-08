خُطبت لابن إسماعيل ياسين وخسرت حب حياتها بسبب عملها في الفن.. حكايات هالة فاخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 8 يونيو، ولدت النجمة الكبيرة هالة فاخر، التي تصنف كواحدة من أشهر نجمات الكوميديا، وعلى الرغم من هذا إلا أنها قدمت كل أنواع الفن، وبرعت في الأدوار الإنسانية، وعلى سبيل المثال دورها في فيلم "حين ميسرة".

ابنة فنان كبير

هي ابنة الفنان الكبير فاخر فاخر، وأحد نجوم سينما العصر الذهبي، وعلى الرغم من رحيله وهو في سن صغيرة، إلا أنها تأثرت به فنيا، وقالت عنه انه كان أبا حقيقيا ولم يشغله الفن عن أسرته.

خطيبة ياسين إسماعيل ياسين

في مراهقتها، خُطبت هالة فاخر للمخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، وكان النجم إسماعيل ياسين تجمعه صلة صداقة قوية بوالدها، كما شاركه في عدد كبير من الأعمال، ولكن انتهى الأمر بفسخ الخطبة

أدوار صغيرة

بدأت "هالة" مشوارها الفني بأدوار صغيرة في أعمال هامة منها "مراتي مدير عام"، "بين القصرين"، وغيرها.

بوجي وطمطم

كان صوتها بمثابة ملمح من ملامح الاحتفال بشهر رمضان، فشخصية طمطم التي قدمتها على مدار سنوات، كانت من اشهر ما قدمت خلال مسيرتها الفنية.

وعلى الرغم من نجاح الشخصية إلا أنها صرحت أنها أحيانا تغضب بسبب مناداة الجمهور لها باسم "طمطم"، فقد قدمت في مسيرتها عدد كبير من الأعمال، كما أنها رفضت تقديم الشخصية بعد وفاة "بوجي" الفنان يونس شلبي.

Advertisements

طليقة نجلها

ردت الفنانة هالة فاخر على الاتهامات الموجهة لها بشأن إهمالها حفيدتها "ياسمين"، وأكدت أن طليقة ابنها لجأت للقضاء من البداية، وأكدت أن الإعلامية بسمة وهبة غير مهنية فهي استضافت طليقة ابنها دون السماع من الطرف الآخر.

وقالت في برنامج مع الإعلامية أروى: "هي من البداية مشكلة عيال صغيرين اتجوزوا، ابني كان أصغر منها عنده 19 سنة وماكنش عنده تجارب، ومنها لله ربنا يسامحها، وعرضت عليها مبلغ كبير للبنت من غير لجوء للقضاء لكن هي أصرت، ودلوقتي أخدت البنت وسافرت بيها أمريكا".

ارتداء الحجاب

منذ سنوات ارتدت الفنانة الكبيرة الحجاب، وظهرت في عدد من أعمالها الفنية وهي ترتديه، بينما طالها هجوم كبير بعد ارتدائها "باروكة" في عدد من أعمالها

حب حياتها

قالت أنها أحبت رجلا في بداية حياتها، ولم تتزوجه، بعدما خيرها بين الزواج منه وبين الفن.