"مابنبطلش خناق".. شيرين تعلق على شائعة خلافاتها الزوجية بصورة جديدة مع حسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب، لترد من خلالها على ما أثير حول "خناقة" وقعت بينهما منذ أيام.

وكتبت: "زي مانتوا شايفين، مابنبطلش خناق، حبه جنة"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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وكانت شائعات قد أثيرت حول خناقة وقعت بين الفنان حسام حبيب وزوجته شيرين، وصلت لحد التشابك بالأيدي، ولجأت شيرين لصديقها الفنان أحمد سعد ليصلح بينهما.

كما طالت الشائعات شيرين، أمس، إذ تردد أنها أجرت تحليل فيروس كورونا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، ولكن صرح والد زوجها حسين حبيب أن الأمر مجرد شائعة.