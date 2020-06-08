بعد إجرائه تحليل كورونا.. سامي مغاوري يكشف تطورات الحالة الصحية لمعتز مغاوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير سامي مغاوي، إن نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد، لنجل عمه مساعد المخرج معتز مغاوري، لم تظهر بعد.

وأكد "مغاوري" في تصريح خاص لمصراوي، أن "معتز" شعر منذ فترة بآلام في الصدر، فذهب للمستشفى وطلب منه الطبيب أشعة مقطعية على الصدر، كما طلب منه أن يجري تحليل فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "هو راح المستشفى النهاردة، ونتيجة الكورونا بتبان أكتر في التحليل مش الأشعة، وعمل التحليل من كام ساعة، والدكتور طلب منه إنه مايخرجش من البيت لمدة أسبوع وكتبله علاج يمشي عليه، وبعد أسبوع هتبان نتيجة التحليل، وإن شاء الله مايبقاش فيه حاجة".

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وكان الشاعر خميس عزالعرب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إصابة معتز مغاوري بفيروس كورونا المستجد.

وكتب: "أول واحد أعرفه شخصيا يصاب بالكورونا، صديقي الفنان معتز مغاوري 40 سنة تقريبا، وابن عم الفنان سامي مغاوري، أرجو الدعاء له بسرعة الشفاء".

معتز مغاوري عمل كمساعد مخرج بعدد من الأعمال منها "بيت العيلة 1"، "وجاري البحث عن شحتة"، "علي مبارك"، "حلم ولا علم"، وغيرها.

