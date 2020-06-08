في ذكرى الريحاني.. تعرف على حكايته مع "العرافة" وسر عدم اقتنائه سيارة حتى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كان ولا يزال نجيب الريحاني أحد أهم نجوم الكوميديا، صاحب مدرسة خاصة، لم يسبقه إليها أحد، خرج من عباءتها نجوم كبار، أكدوا تأثرهم به، وأنه بحر ينهل منه الجميع حتى بعد رحيله بعشرات السنين. وفي ذكرى رحيل "الضاحك الباكي"، نستعرض حكايته مع العرافة التي تنبأت له بأشياء حدثت بالفعل، وكشفت له عن أسرار في ماضيه، جعلته يصدق ما قالته ويؤمن به، حتى أنه رفض اقتناء سيارة خاصة طوال حياته، خوفًا من نبوءة حدثته عنها.

يقول الريحاني عن العرافة في مذكراته، التي نشرتها دار الهلال: "هذه السيدة أخبرتني بأشياء حدثت لي في الماضي، كما لو كانت معي، وأنها قصت علي ظروفًا خاصة اجتزتها بنفس النمط الذي ذكرته، حقا لقد خلبت عقلي بما ألقت إلى من تاريخ حياتي الماضي، وتركتني ذاهلًا أفكر كيف يمكن لامريء، مهما بلغ علمه أن يقف على مثل هذه التفاصيل الدقيقة المدهشة".

لقاء الريحاني بالعرافة كان عام 1913، وأقسم الريحاني أن طوال حياته مازال يجتاز من أدوار حياته مراحل سبق وتنبأت له بها العرافة، وقالت له إن حاله سيتبدل وسينتقل من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر ثم يعود للغنى مرة أخرى"، لافتًا إلى أنه أخبرته أمورًا وقعت بحذافيرها بعد سنوات.

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وكان من بين كلام العرافة، ما جعل الريحاني يخشى اقتناء السيارات حتى وفاته، ويحكي عن هذا قائلًا "العرافة المدهشة تنبأت بأن هناك تصادمًا سيحدث لسيارة أكون فيها، ومع أنها ذكرت لي أن ربنا إن شاء الله حايجيب العواقب سليمة، إلا أنني خشيت من ذلك اليوم، فامتنعت عن اقتناء سيارة لنفسي، كما أنني إذا دعيت لركوب إحدى سيارات الغير أو حتى سيارة تاكسي، أتوسل إلى السائق بكل عزيز لديه أن يرحم شباب العبدلله، وأن يسير على أقل من مهله، لأني مش مستعجل أبدًا".

يضيف "مش مستعجل هذه.. أقولها دائمًا كلما ركبت سيارة، حتى ولو كان باقي على القطار الذي سأسافر فيه دقيقة واحدة. وكلمة في أذنك أيها القارئ الحبيب لم أقلها لغيرك والله إلى اليوم. تلك هي أنني أفضل دائمًا ركوب عربات الخيل، لا رفقًا بالعربجية بل حرصًا على حياتي الغالية".

نجيب الريحاني أحد أشهر نجوم المسرح والسينما في مصر والعالم العربي، رحل عن عالمنا في مثل هذا الشهر يونيو من عام 1949، وكان أخر أعماله فيلم "غزل البنات" مع الفنانة ليلى مراد والفنان أنور وجدي، بمشاركة الفنان سليمان نجيب، الفنان عبدالوارث عسر، الفنان يوسف وهبي، والفنانة فردوس محمد.