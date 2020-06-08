وفاة خال الفنان أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان أحمد رفعت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة خاله اللواء مسعد عبدالحميد.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله خالي اللواء مسعد عبدالحميد جاد الله، كان من أطيب وأرقى الناس، ربنا يرحمه ويغمده فسيح جناته، اللهم آمين".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد رفعت حكاية "اتفضل في الصالون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 2".

وشارك في بطولة "اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة، وفاء سالم، هاني عادل، فراس سعيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.