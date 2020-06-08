بالفيديو| أحمد زاهر يقلد الشيخ مبروك عطية على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره ومتابعيه على تطبيق "تيك توك"، بفيديو جديد جمعه بابنته "ليلى"، ظهر خلاله وهو يقلد الشيخ مبروك عطية.

لاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهوره، وحقق نسبة مشاهدة تجاوزت بعد يوم واحد من طرحه 3 ملايين، والفيديو عبارة عن متصلة تسأل الشيخ عن رغبتها بعد طلاقها في حرمان طليقها من رؤية نجله البالغ من العمر 6 أشهر، وينصحها الشيخ بطريقته الشهيرة بألا تفعل، حتى لا تذهب إلى النار مجانًا فالطفل ليس له ذنب بما كان بينها وبين طليقها.

جدير بالذكر أن أحمد زاهر شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، أما ليلى ابنته فشاركت في رمضان بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.