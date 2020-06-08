قصر ماريا كاري من أثمن قصور هوليوود.. فكم سعره؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يونيو 2020 06:50 مساءً - تكشف المنازل بموقعها وتصميمها ونوع بنائها مدى ثراء أصحابها وقيمتها الحقيقية في بورصة العقارات وتبدأ من مليون إلى نصف مليار أحياناً،وأثمن منزل من بين منازل مشاهير هوليوود،هو منزل المغنية العالمية ماريا كاري.
فماريا كاري "49 عاماً" تمتلك قصراً يعدّ واحداً من أثمن العقارات على مستوى العالم، فقد بلغ سعره 125 مليون دولار أميركي، وهو قصر تمّ تشييده من وحي العصر الفيكتوري.
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وكان موقع مجلة الديكور الشهيرة :"Home Design Ideas" قد كشف صوراً للقصر من الداخل والخارج، أظهرت فخامته وروعته، والذي يمتد على أرضٍ مساحتها 41 ألف قدم مربّعة، ويجمع بين التصاميم العصرية والكلايسكية، فيُسيطر اللون الأبيض على غُرفة جلوسها، مع لمساتٍ من اللون الذهبي، التي أضافت بريقاً إستثنائياً لديكورات الصالة الواسعة .
ويشار إلى أن ماريا كاري قد أعلنت مؤخراً عن تضامنها الكامل مع حملة "حياة السود مهمة" ،وأعربت عن حزنها على مقتل جورج فلويد المأساوي مختنقاً بركبة شرطي عنصري.
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