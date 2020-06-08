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بدرية طلبة توجه رسالة لـ رجاء الجداوي بعد تحسن حالتها الصحية

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نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

ووجهت بدرية طلبة رسالة إلى رجاء الجداوي، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية، قائلة: الحمدلله وحمدالله علي سلامتك ياست الهوانم.

 

وكانت حالة الصحة لرجاء الجداوي استقرت بعد حقنها ببلازما المتعافين من فيروس ، مع استمرار وجودها بالعناية

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المركزة على جهاز التنفس الصناعي، مراعاة لعمرها، ومن المقرر أن يتم نقلها لغرفة عادية عقب إتمام شفاءها.

 

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل البرنس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر،

ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

 

جدير بالذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل لعبة النسيان، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

 

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