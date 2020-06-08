إنجي أمين وأحمد حماد يكشفان لـ الوفد قصة حبهما واحتفالهما بعيد اللقاء الأول

احتفلت الفنانة إنجي أمين بعيد حبها الأول مع زوجها رجل الأعمال أحمد حماد، وذلك في أجواء رومانسية عقب إعلان زواجهما.

وصرحت إنجي أمين في تصريحات خاصة لـ الوفد: بدأت قصة حبنا في شهر يوينو ٢٠١٦، عندما تعرفنا على بعضنا البعض، ثم تزوجنا .

وأضافات إنجي أمين قائلة: أهدى زوجي أحمد حماد أغنية بحبك من ألبوم لعبة مكسرة، وخاصة أني أحبه جدًا، لأنه يدعمني في كل خطواتي الناجحة ودائمًا كان فخور بما أقدمه من أغانى ويسعد بنجاحي.

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أما عن أعمال إنجي أمين المقبلة، فصرحت إنجي قائلة: استعد لطرح أحدث أغنية

أديني رجعت، وهي تنتمي إلى أغاني الدراما، ومن كلماتي وألحان حازم، وتوزيع حمادة الحسيني بالإضافة إلى أغنية ملك يا شاب من كلمات الشاعر سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع بافلي و جمال فتحي.

كما هنأ رجل الأعمال أحمد حماد زوجته الفنانة إنجي أمين على أغانيها الجديدة، والمقرر طرحها قريبا بكلمات من ذهب قائلًا: إنجي هي من كنت دائمًا أحلم بمواصفتها وسعيت كثيرًا لأجدها، وعندما وجدت إنجي أمين علمت أن هذا حلم، وكنت أنوي بذل مجهودًا كبيرًا، ولكني وجدتها إنسانة رقيقة

في مشاعرها وشعرت بتوافق كبير بيننا و إهتممهاو قربها مني ، وكانت دائمًا تتيح لي الفرصة أن أعبر لها ما بدخالي، وبالفعل عندما تقدمت لزواجها كانت من أجمل لحظات حياتي.

وأضاف أحمد حماد قائلًا: اهتم دائما بإنجي مثل زوجتي وابنتي وأمي فهي بالنسبة إلى كل شئ في هذا العالم، ودائمًا اهتم بتألقها لاني هذا يسعدني ويشعرني بمزيد من الفخر، ولهذا فأنا أعد إنجي بأن أحضر معاها كواليس تسجيل أغانيها المقبلة، لأن أجمل لحظات حياتي هو نجاحها ودائمًا أحرص على أن تكون إنجي عند حسن ظن جمهورها الذي نحبه كثيرًا، فهو مصدر طاقتنا الإجابية.

يذكر أن الفنانة إنجي أمين طرحت مؤخرا أغنية بحبك، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.