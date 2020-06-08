عبدالله الرفاعي: وسائل الوقايه لنجوم الفن للحفاظ على بشرتهن

أكد عبدالله الرفاعي، خبير التجميل المعروف في مصر والوطن العربي، أن بشرة بعض الفنانات في مصر تأثرت بأزمة كورنا لأسباب عديدة منها استقرار بعضهن في المنازل لفترات طويلة بدون استخدام المرطبات الطبيعية منها والصحية وعدم تعرضهن لأشعة الشمس التي تبعث نضارة للوجه علي فترات وخاصة شهر يونيو مما قد يتسبب لاضرار في الوجه علي فترات متباعدة .

وأضاف : " ظهرت هذه

المشكلة أثناء عرض الحلقات الأخيرة في بعض المسلسلات مع الفنانات مع بداية ظهور أزمة كورونا ولم يلاحظ بعضهن هذه المشكلة الا في التصوير ولكن يمكنهم التغاضي عن ذلك باستخدام المرطبات الطبيعية دون الصناعية باستخدام كافة أدوات المكياج التي لا تضر البشرة ونضارتها كالمرطبات الطبيعية وهم مستقرون بالمنزل وهذه أهم نصيحة لهم لأنهم أكثر عرضة من غيرهم في الحفاظ علي بشرتهن جميلة لأطول وقت .

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يذكر أن عبدالله الرفاعي من افضل خبراء التجميل الذين تركوا بصمة واضحة في عالم التجميل مع النجمات أثناء تصوير أعمالهم الفنية منهم الفنانة ريم البارودي وغيرها من النجمات .

بالإضافة إلي ذلك حصل مؤخرا علي جائزة أفضل خبير تجميل في مهرجان "Egypt eye fashion " في عام ٢٠١٩ وجائزة التميز في مهرجان " أخر موضة" الذي أقيم في ١ مارس الماضي قبل جائحة كورونا مباشرة.