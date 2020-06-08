صورة..ياسمين صبري تستمتع بالرياضة في وقت الحظر

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة لها من وقتها الرياضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تضمنت الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري"، قضاء ياسمين وقت الحظر في الرياضة والتي تشاركها مع جمهورها بشكل شبه يومي لتشجيعهم عليها وخاصة في وقت العزل المنزلي. مع جمهورها بشكل شبه يومي لتشجيعهم عليها وخاصة في وقت العزل المنزلي. يذكر أن ياسمين شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "فرصة تانية"من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار. هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.

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