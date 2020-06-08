أبرز الحفلات الغنائية لـ آمال ماهر بعد ألبوم "أصل الإحساس"

بعد غياب 4 سنوات عن العالم الغنائي، عادت الفنانة آمال ماهر إلى جمهورها بأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أصل الإحساس" ،وتلاه مجموعة من الحفلات الغنائية مع جمهورها للإحتفال بإصدار الألبوم الذي حقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يأتي أول حفل جماهيري لـ آمال بعد إطلاق ألبومها في شهر يناير من العام الماضي في مركز المنارة بالتجمع الخامس،

بقيادة موسيقية من المايسترو هاني فرحات، وقدمت فيه مجموعة غنائية مميزة من الألبوم الذي ضم 16 أغنية أبرزهم"اديني فرصة، ياما عز عليا، عذاب، وقلبك كبير، ومالها، ولو رسمته، والطير الوحيد، وما خلاص، وفيها إيه، وحبيبى هانت، وعايشين، ومش هنساه، وأجمل حب، وحكاية تعيش".

وتلاها بعد عام حفل عيد الحب الذي أقيم بمشاركة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس، وشاركها عاشور الغناء بأغنيتها "قالوا بالكتير" على المسرح لقيامه بتلحينها، وشهد الحفل حضور كامل العدد من جمهورها، وأضافت لمسة كلاسيكية للحفل بغنائها لكوكب الشرق أم كلثوم.

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تستعد آمال لحفلها الغنائي الأول بدون جمهور إتباعاً للإجراءات الاحترازية للوقابة من وباء كورونا بمنع التجمعات الجماهيرية الكبرى، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 يونيو في منطقة الأهرامات، ويتم عرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة mbc مصر.