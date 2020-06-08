روجينا تكشف تطورات الحالة الصحية لأشرف زكي

حرصت الفنانة روجينا على طمأنة جمهور زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع

تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت روجينا عبر حسابها قائلة: "الحمد والشكر لله، بطمن كل الناس على أشرف، وبشكر كل

الناس اللي سألت واطمنت، وآسف لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه.. شكرًا جدًا".

يذكر أنه كان أجرى الدكتور أشرف زكي عملية تركيب دعامة في القلب، بسبب المجهود الكبير الذي أحدثه خلال الفترة السابقة.