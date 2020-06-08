بـ 3 أغنيات..فضل شاكر يستغل فترة كورونا لإعادة ظهوره الغنائي

عاد الفنان فضل شاكر إلى جمهوره من بعد سنوات من الإختفاء الفني، وتحديداً في آواخر عام 2018، حيث خرج لجمهوره بأغنية "مع السلامة" ، وتلاها عدة إصدارات غنائية مختلفة على مدار عامين، وحصل على نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

انتهز فضل فترة الركود الفني الحالية التي يعيشها السوق الغنائي بسبب وباء كورونا والاجراءات الإحترازية

المتبعة التي أدت إلى تأجيل وتوقف العديد من الأعمال الفنية والحفللات الغنائية، وقام بإصدار 4 أغاني على مدار شهرين بداية من أغنية "بتوحشيني" التي طرحها في شهر إبريل الماضي واقتربت من 8 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:علي أباظة.

وتلاها أغنية "غيب" التي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة في أسبوع واحد من طرحها، من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.

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وختامها بأغنية "معقول" التي طرحها منذ يومين وحققت أكثر من 400 ألف مشاهدة، من كلمات وألحان:مروان خوري.

وبهذه الطريقة من الإصدار الغنائي، تخلى فضل عن شكل "الألبوم" المعتاد بطرح مجموعة من الأاغني المنفردة على فترات متباعدة، وهي الطريقة التي يتبعها معظم مطربو الوطن العربي في الفترة الحالية ليعطي كل أغنية فترة استماع كافية من الجمهور.