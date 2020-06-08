كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة سنيرجي تتفوق على Mbr في استفتاء 'الخليج 365 الفني' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت شركة "سنيرجي" على نسبة مرتفعة من الاصوات في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو.

وحصلت "سنيرجي" على 33437 صوتًا، بنسبة 54.32%، ويليها شركة Mbr التي حصدت على 23842 صوت ما يعادل 38.69%.

وقامت شركة "سنيرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات فئ سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2.