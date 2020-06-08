كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضرب الرمل يتصدر استفتاء 'الخليج 365 الفني' كأفضل مسلسل خليجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء الخليج 365 الفني كأفضل مسلسل خليجي اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو، حيث حصل على 6955 صوت بنسبة 31.17% ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6407 صوت بنسبة 28.71%.

يذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجد الربيعان (مخرج) تامر الشيخ (مخرج منفذ) و ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد المزيني ومن بطولة ريتا حرب وخالد عبد الرحمن وليلى السلمان.