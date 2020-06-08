كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر يوسف الشريف يتصدر استفتاء 'الخليج 365 الفني' كأفضل ممثل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان يوسف الشريف استفتاء "الخليج 365 الفني"، ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق الاثنين 8 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد 211981صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني الفنان عمرو عبد الجليل، ب165993 صوت.

يذكر أن أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.