تراند اليوم : إلحق مراتك يافهمي بتشحت الحب علي السوشيال ميديا – إتفرج

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهرت هنا الزاهد متقمصة شخصية نيلي كريم في مسلسل بـ ١٠٠ وش بجملة : مفيش واحدة هاي شوجر ،ثم يرد عليها احمد حاتم بتقليد شخصية الفنانة عبلة كامل بجملة :انا مش هقدر”.

نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

حلو اوي ، ايه الجمال دا ماشاء الله ، اجمل هنا الزاهد في الدنيا

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن ومن بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.