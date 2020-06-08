تراند اليوم : برغم إصابته بكورونا .. أحمد الخطيب مش ناسي جمهوره وبيغنيلهم من البيت – فيديو

أعلن الإعلامي أحمد الخطيب قبل 4 أيام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” وخضوعه للعزل المنزلي من أجل تلقي العلاج.

نشر حساب قناة القاهرة والناس على Instagram أغنية أعدها أحمد الخطيب رغم إصابته بفيروس كورونا، تحدث فيها عن العزل المنزلي وافتقاده للحياة خارج البيت، وجاءت الأغنية بنفس لحن أغنية “Hello” للمطربة أديل.

علق حساب القناة على الأغنية موضحًا: “الخطيب بعد إصابته بكورونا وبرغم تعبه و صوته المجهد بيقولكم Hello وخلو بالكم”.

يذكر أن أحمد الخطيب يشارك في تقديم برنامج “نفسنة” مع إيمي سالم، نوليا مصطفى وهدى كمال عبر قناة القاهرة والناس.