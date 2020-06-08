تراند اليوم : إتفرج علي زفة بنت الجيران مع حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور – فيديو

إحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس الأحد، بخطبته لأحد الفتيات من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة‎.‎



وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.

يشار إلى أن أخر أعمال حسن شاكوش هي أغنية “شيكولاتة سايحة” مع المطرب عمر كمال‎.‎

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الأغنية من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، منتج فني “أمير سامي أبو غالي‎.‎

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة” وغيرها من ‏الأغاني‎.‎

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