صابر الرباعي يوجه رسالة مؤثرة للإعلامي علاء الشابي بعد إعلان إصابته بالسرطان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه الفنان التونسي صابر الرباعي رسالة مؤثرة للإعلامي علاء الشابي بعد إعلان إصابته بالسرطان، وتأكيده بأنه يمتلك أقل من شهر واحد ليتغلب على المرض أو يخسر المعركة.
الشابي كتب، على حسابه على “الفيس بوك”: “أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا و قاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت.. مرض صامت، يبدو لطيفا و مهادنا.. خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم أفلح في ذلك.. نصف المعركة نفسية وذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة”.
وأضاف: “أمامي أقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت.. أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا ولكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقت العدم لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ ولكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق، إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوتي”.
ومن جانبه، وجه الفنان صابر الرباعي رسالة مؤثرة للغعلامي التونسي، بقوله: “أخي الغالي علاء، ربي يحميك ويشدك بصحتك لعائلتك وأهلك، ثق بالله ولا تستسلم إرادة الله أقوى من كل شيء”.
وأضاف: “أعرف أنك قوي كذلك فلا تدع المرض ينال منك كن صبورا وتحلى برباطة جأش، أدعو لك بالصحة والعافية وطول العمر أخي ، كلنا معك وربي يلطف بيك”.
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