صابر الرباعي يوجه رسالة مؤثرة للإعلامي علاء الشابي بعد إعلان إصابته بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي رسالة مؤثرة للإعلامي علاء الشابي بعد إعلان إصابته بالسرطان، وتأكيده بأنه يمتلك أقل من شهر واحد ليتغلب على ‏المرض أو يخسر المعركة‎.‎

الشابي كتب، على حسابه على “الفيس بوك”: “أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا و قاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان ‏وذلك في صمت.. مرض صامت، يبدو لطيفا و مهادنا.. خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم أفلح في ذلك.. نصف المعركة نفسية و‏ذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة”.‏

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وأضاف: “أمامي أقل من شهر للتغلب عليه ‏إن استطعت.. أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا ولكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقت ‏العدم لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ ولكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق، إيماني بالله كبير وهو ‏أشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوتي”.‏

ومن جانبه، وجه الفنان صابر الرباعي رسالة مؤثرة للغعلامي التونسي، بقوله: “أخي الغالي علاء، ربي يحميك ويشدك ‏بصحتك لعائلتك وأهلك، ثق بالله ولا تستسلم إرادة الله أقوى من كل شيء”.

وأضاف: “أعرف أنك قوي كذلك فلا تدع المرض ينال منك كن ‏صبورا وتحلى برباطة جأش، أدعو لك بالصحة والعافية وطول العمر أخي ، كلنا معك وربي يلطف بيك”.‏