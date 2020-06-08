نجوم الفن يوجهون الرسائل لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

وجه عدد من نجوم الفن في مصر، رسائل الدعم والمساندة للفنانة رجاء الجداوي، التي لا زالت تتلقى العلاج من فيروس كورونا، خاصة بعد تطور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة.

في البداية قالت الفنانة المصرية داليا البحيري، في رسالتها عبر "فوشيا": "أحب أقول لمدام رجاء حبيبتنا وحبيبة الفنانين كلهم وحبيبة الناس عامة، بحبك يا جوج وربنا يشفيكي شفاء لا يغادره سقمًا وترجعي بألف سلامة وتنوري بيتك وتنوري الشاشة وترجعي لحبايبك ولبنتك وحفيدتك وبحبك أوي أوي".

فيما قالت هالة صدقي، في رسالتها: "ببعت كل حبي وتقديري لرجاء الجداوي وأشرف زكي إنهم يا رب يقوموا بألف سلامة في أسرع وقت".

وأضافت: "وطبعًا زعلانة من الناس اللي بيطلعوا إشاعات لإنهم بيوقعوا قلوبنا وبيحزنونا وبيحزنوا أهالينا ومش عارفة ليه بيعملوا كده الحقيقة".

فيما وجهت الفنانة السورية جومانة مراد رسالة لرجاء الجداوي: "ربنا يشفيكي يا حبيبتي ويعافيكي ويقومك بخير وسلامة، وكلنا بنحبك وبندعيلك ربنا يلطف بيكي ويعافيكي وترجعي أحسن مما كنتي إن شاء الله".

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واختتمت جومانة: "ويا رب يشفي كل الناس المريضة ويعافيهم ويحفظ الناس كلها ويزيح الغمة والوباء عن العالم كله وترجع حياتنا أحسن من الأول".

وكانت رجاء الجداوي قد خضعت إلى العلاج بالحقن من بلازما أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، أملاً في شفائها بعد أيام من تدهور حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة المصرية نجاح العلاج باستخدام البلازما.

ونقلت إحدى التقارير المصرية المحلية عن مصدر طبي بالمستشفى الذي تعالج فيه الفنانة رجاء الجداوي صاحبة الـ 82 عامًا، أنها بدأت رحلة علاج جديدة وتم حقنها ببلازما المتعافين من الفيروس، وأنهم في انتظار نتائج هذا العلاج.

وبيّن المصدر أن الجداوي نالت مصل البلازما على جزئين أحدهما مساء أول والآخر أمس، مشيرًا إلى أن هناك استقرارا في حالتها الصحية الآن، متمنيًا شفاءها التام والعاجل وخروجها سالمة من المستشفى.

وكشف عن أن حرارة الفنانة تراجعت لـ37 درجة، وأن نسبة الأكسجين في الدم 97، مضيفاً أن هناك استقرارا في نسب الضغط والنبض، وستخرج من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية بعد هذا الاستقرار.

وكانت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي قد كشفت في وقت سابق عن تطورات شبه خطيرة بشأن وضع والدتها الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إن والدتها تعاني من بعض التخبط في درجات حرارتها، وذلك بعدما ارتفعت حرارتها فجأة لـ 38.5 درجة.