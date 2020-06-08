أزمات قلبية أصابت الفنانين مؤخرا وأنهت حياة بعضهم (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعلن عدد من الفنانين في الوطن العربي موخراً عن معاناتهم الصحية وتحديداً في القلب. وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إجراء نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي عملية تركيب دعامات في القلب نتيجة تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وتسابق العديد من الفنانين لدعمه وتمنوا له الشفاء. وكشفت زوجته الفنانة المصرية روجينا عن تطورات حالته الصحية، وكتبت عبر صفحتها على "إنستغرام": "الحمد لله والشكر لله بطمن كل الناس على أشرف ذكي، وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت، واسفة لو معرفتش أرد شكرا جداً"، كما ردت على متابعة قائلة "الحمد لله أزمة وعدت وهو الآن بصحة جيدة".

وكشف الفنان المصري محمد هنيدي في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" بعد غيابه عن جنازة الفنان حسن حسني، عن أن عدم حضوره هو بسبب خضوعه لجراحة في القلب بعد وعكة صحية ألمت به، واستلزمت تركيب دعامات.

وتمنى الجمهور الشفاء للفنان محمد هنيدي حيث إن إعلانه عن وضعه الصحي كان مفاجأة لمتابعيه والفنانين، خاصة أنه لم يعلن من قبل عن أيّ مشاكل صحية يعاني منها.

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وقال هنيدي بتصريحات صحفية إنه اضطر لنشر هذه المعلومة بالرغم من حرصه الدائم على أن تكون هذه الأمور في إطار من السرية، كونها شخصية ولا يجب أن يزعج بها جمهوره، والسبب الرئيس هو اللوم الذي تعرض له لعدم حضوره جنازة ومراسم دفن الفنان حسن حسني الذي رحل قبل أيام.

وانضمّ الفنان حمدي الوزير إلى قائمة النجوم الذين عانوا أمراض القلب، حيث تعرض إلى وعكة صحية وذبحة صدرية، تسبب ذلك بإجرائه قسطرة في القلب وتركيب دعامة أيضاً.

والأزمة القلبية المفاجئة أنهت حياة الفنان المصري حسن حسني عن عمر 89 عاماً، وتوفي بعد أن أجرى عملية قسطرة للقلب، ولم يحضر جنازته إلا عدد قليل من النجوم.

وفوجئ الوسط الفني في سوريا بوفاة الفنان مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاماً، ويعود سبب الوفاة لاحتشاء في عضلة القلب. وأعرب فنانون ومخرجون من الوسط الفني في سوريا عن حزنهم لرحيل زميلهم منهم علاء قاسم، أمانة والي، شكران مرتجى، غادة بشور، وائل رمضان، محمد خير الجراح، عارف الطويل، تماضر غانم، خالد القيش، فراس إبراهيم، ريم عبد العزيز وغيرهم الكثير.