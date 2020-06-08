صالح الراشد: شعري الطويل لا ينتقص من رجولتي.. وشيلاء سبت تعلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الإعلامي الكويتي صالح الراشد عن استيائه الشديد من الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بسبب قيامه بتطويل شعره، والتي وصلت لحد الإهانة والسباب واتهامه بعدم الرجولة.

وأوضح الراشد أنه لن يسمح لأحد بالتدخل في حريته الشخصية، مؤكدًا أنه سيتبرع بشعره لصالح مرضى السرطان.

وكتب الراشد عبر حسابه "إنستغرام": "صح أنا طولت شعري وما هي مشكله ولا قضية ولا تنقص من رجولة الشخص.. خلاص تحررو من الحكم عالناس والتدخل في حياتهم الخاصه وأشكالهم، وما راح أقص شعري عشان أحد، لما أقرر أقصه فأنا راح أقصه بكيفي مثل ما كل واحد فيكم يسوي كل شيء على كيفه".

وأضاف: "ولا لأني شخص مشهور أو معروف لازم أمشي على هواكم، لكم حق تقولون حلو أو مو حلو ك إبداء رأي بس إنكم تسبون وتقذفون بكلام بشع يعبر عن نفسياتكم فهذه ترجع لكم أنتم ما ترجع لي أنا".

واختتم: "لي حق أغير في شكلي مثل ما أبي وماني أول ولا آخر شاب يطول شعره ويحافظ عليه فاذكروا الله وقولوا ما شاء لله، وعلى فكرة بعد ما أطول شعري زيادة راح أقرع صفر وأتبرع فيه لحبايبي أبطال السرطان".

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أما الفنانة البحرينية شيلاء سبت فعلقت مازحة على اللوك الجديد لصالح الراشد، والذي يعدّ من أصدقائها المقربين قائلة: "ممكن طريقة العناية بالشعر.. شعري مو راضي يطول".

وفي وقت سابق؛ كان صالح الراشد قد أحدث جدلًا بحديثه عن قبوله بأن تكون مديرته امرأة، منوهًا إلى أنه تربى وسط والدته وشقيقته الكبرى وكان يتلقى منهما النصائح ولذلك لم يمانع من أن تكون المديرة عليه امرأة.

وقال صالح الراشد في مقطع فيديو عبر إنستغرام: "أنتم البنات تحبوني.. اللي ربتني أمْ عشت عند أمي الله يحفظها وهي اللي ربتني وأبوي الله يرحمه كان منفصل عن أمي وما كان لي علاقة فيه واتوفى وما عشت معاه تمامًا".

وأردف: "فأنا اللي ربوني أمي وأختي الكبيرة فأنا أتقبل النصيحة والرأي وأتقبل أن تكون مديرتي امرأة أكثر من رجل حتى لما أشتغل ولما كنت في الرأي كانت مديرتي امرأة وأتقبل منهم الحديث أكثر من الرجل".

وتسببت تلك التصريحات في جدل حول صالح الراشد، مؤكدين أن عذره بأن البنات يحببنه أقبح من ذنب، وأشاروا إلى أن الرجال تربوا على أيدي أمهامتهم ولم يصبحوا بطريقته ذاتها في التعامل مع الفتيات، بينما اعترض آخرون على الانتقادات التي وجهت إلى صالح الراشد، موضحين أنه شخص مسالم وعفوي ويقول ما في قلبه دون تصنع.

كما تسبّب أيضًا في موجة انتقادات واسعة للفنانة البحرينية زهرة عرفات، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تُقبّله؛ إذ تداولت صفحات بالسوشال ميديا مقطعًا للفنانة زهرة عرفات، وهي تُقدّم الشكر لصالح على الهدية التي قدّمها لها في الاحتفال بعيد ميلادها ثم طبعت قبلة على خده.