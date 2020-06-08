رسالة مؤثرة من صابر الرباعي لإعلامي تونسي أعلن إصابته بالسرطان

كشف الإعلامي التونسي علاء الشابي أول السبت، السبت، إصابته بالسرطان، لافتًا إلى أنه يمتلك شهر واحد فقط ليتغلب على هذا ‏المرض أو يخسر المعركة‎.‎

كتب علاء الشابي عبر حسابه على فيسبوك قائلا: " أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا و قاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان ‏وذلك في صمت ...مرض صامت ،يبدو لطيفا و مهادنا ... خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم أفلح في ذلك... نصف المعركة نفسيةو ‏ذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لانه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة...امامي اقل من شهر للتغلب عليه ‏إن استطعت".‏

تابع: "أسلحتي بسيطة و أسلحته مدمرة و المعركة تبدو غير متكافئة بيننا و لكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقت ‏العدم لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ و لكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق، إيماني بالله كبير وهو ‏أشد فتكا وتدميرا من جبروته و قوتي".‏

وجه الفنان صابر الرباعي رسالة مؤثرة للإعلامي التونسي عبر حسابه على فيسبوك وقال: " أخي الغالي علاء ، ربي يحميك ويشدك ‏بصحتك لعائلتك و أهلك، ثق بالله و لا تستسلم إرادة الله أقوى من كل شيء ، أعرف أنك قوي كذلك فلا تدع المرض ينال منك كن ‏صبورا و تحلى برباطة جأش ، أدعو لك بالصحة والعافية و طول العمر أخي ، كلنا معك و ربي يلطف بيك".‏

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يذكر أن صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة ‏سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان‎.‎

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