رسالة مؤثرة من صابر الرباعي لإعلامي تونسي أعلن إصابته بالسرطان

القاهرة – لايف ستايل
كشف الإعلامي التونسي علاء الشابي أول السبت، السبت، إصابته بالسرطان، لافتًا إلى أنه يمتلك شهر واحد فقط ليتغلب على هذا المرض أو يخسر المعركة.
كتب علاء الشابي عبر حسابه على فيسبوك قائلا: " أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا و قاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت ...مرض صامت ،يبدو لطيفا و مهادنا ... خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم أفلح في ذلك... نصف المعركة نفسيةو ذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لانه ماكر ويريد الاستفراد بي ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة...امامي اقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت".
تابع: "أسلحتي بسيطة و أسلحته مدمرة و المعركة تبدو غير متكافئة بيننا و لكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقت العدم لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ و لكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق، إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروته و قوتي".
وجه الفنان صابر الرباعي رسالة مؤثرة للإعلامي التونسي عبر حسابه على فيسبوك وقال: " أخي الغالي علاء ، ربي يحميك ويشدك بصحتك لعائلتك و أهلك، ثق بالله و لا تستسلم إرادة الله أقوى من كل شيء ، أعرف أنك قوي كذلك فلا تدع المرض ينال منك كن صبورا و تحلى برباطة جأش ، أدعو لك بالصحة والعافية و طول العمر أخي ، كلنا معك و ربي يلطف بيك".
يذكر أن صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
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