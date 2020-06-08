القاهرة – لايف ستايل
لا تزال إيمان، شقيقة النجم محمد رمضان حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد حفل زفافها والسخرية الجارحة التي تعرضت لها من قبل بعض المتابعين، واضطرارها الى الرد على المتنمرين على شكلها ومنتقديها.
ووجهت الشابة رسالة جديدة إلى من وقفوا بجانبها بعد موجة السخرية بسبب انتشار صور حفل زفافها، ونشرت إيمان على "فيسبوك" رسالة قائلة: "كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة.. شكرا بسمة وهبة شكرا محمد رحيم شكرا عمرو مصطفى".
وتابعت: "كل الشكر لكل الناس إللي فرحتني حقيقي بحبها وكلامها الجميل في حقي واحب اطمنكم جميعا.. أنا لن التفت ولا انتبه غير للايجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود.. بحبكم قوي وربنا يسعد أيامكم جميعا".
وكانت إيمان احتفلت بعقد قرانها في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين منها فقط التزاما بإجراءات مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
قد يهمك ايضاً:
محمد رمضان يكشف كواليس كليب "كورونا"
شقيقة محمد رمضان ترد أخيراً على السخرية من شكلها
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة جديدة من شقيقة محمد رمضان بعد السخرية من شكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.