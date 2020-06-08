رسالة جديدة من شقيقة محمد رمضان بعد السخرية من شكلها

لا تزال إيمان، شقيقة النجم محمد رمضان حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد حفل زفافها والسخرية الجارحة التي تعرضت لها من قبل بعض المتابعين، واضطرارها الى الرد على المتنمرين على شكلها ومنتقديها.

ووجهت الشابة رسالة جديدة إلى من وقفوا بجانبها بعد موجة السخرية بسبب انتشار صور حفل زفافها، ونشرت إيمان على "فيسبوك" رسالة قائلة: "كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة.. شكرا بسمة وهبة شكرا محمد رحيم شكرا عمرو مصطفى".

وتابعت: "كل الشكر لكل الناس إللي فرحتني حقيقي بحبها وكلامها الجميل في حقي واحب اطمنكم جميعا.. أنا لن التفت ولا انتبه غير للايجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود.. بحبكم قوي وربنا يسعد أيامكم جميعا".

وكانت إيمان احتفلت بعقد قرانها في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين منها فقط التزاما بإجراءات مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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