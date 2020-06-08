متابعة تسخر من لون بشرة إبن محمد رمضان

بعد حملة التنمر على شكلها التي تعرضت لها شقيقته ايمان، واجه النجم محمد رمضان سخرية جديدة من احدى متابعاته على السوشيال ميديا، التي عمدت على ترك تعليق قاس على صورته مع ابنه علي التي نشرها رمضان في وقت سابق من كواليس تصوير كليبه للجديد "كورونا فيروس".

واثارت المتابعة ضجة كبيرة بسبب تعليقها العنصري على لون بشرة ابن رمضان حيث كتبت: "أسود زي أبوه المصيبة انه محدش من عياله في جمال امهم او لونها"، ما اضطره الى الرد عليها بشكل حاسم ليعطيها درساً في الانسانية والاخلاق.

ورد رمضان عليها بتعليق: "أنا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع حملة التنمر التي طالت طفلا صغيراً، ووجهوا التعليقات القاسية والاهانات للمتابعة.

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من جهة ثانية، عمد رمضان عل تشويق متابعيه لكليب اغنيته الشعبية الجديد من خلال نشر صورة ارتدى فيها روب نوم ازرق وكمامات حديدية مع قفازات تشبه تلك التي اشتهر بها النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون مع نظارات شمسية.

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