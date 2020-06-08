أول تعليق من ريم البارودي بعد قرار منعها من الظهور على التلفزيون

في خطوة مفاجئة، منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، السبت، الفنانة المصرية ريم البارودي، من الظهور عبر وسائل الإعلام لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة، الامر الذي احدث ضجة كبيرة.

فسارعت البارودي الى توضيح القرار من خلال الرد على اسئلة بعض متابعيها الذين عبروا عن انزعاجهم من هذا القرار واوضحت قائلة: "نقابه المهن التمثليه تدخلت من السيد الدكتور اشرف زكي، وانا وعدته اني التزم الصمت، وكل شي مسجل من اول ماسرسبوو الفويسات، لحد البيان اللي بيتبعت عن طريق الايجوري اللي بيكتبلها".

واضافت "الحمد الله في صحفيين كبار محترمين شاهدين ان خالد الاجوري بعت بيان لمعظم الصحفيين عشان ينشر في الصحافه حالا، ولما كبار بيدخلو، لازم أسكت، أشكرك".

وشمل القرار الى جانب الممثلة المصرية، 4 إعلاميات هن: بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، حيص تم منعهم من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.

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