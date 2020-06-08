أصالة نصري ترد على تصريحات نوال الزغبي

بعد حديثها الصريح في لقاء تلفزيوني عن طبيعة علاقتها بالفنانة السورية أصالة نصري، ردت الاخيرة على الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وطلبت ان تجمعهما صداقة حقيقية في الايام المقبلة وان تصبحا مقربتين من بعض.

ونشرت أصالة عبر إنستغرام مقطع فيديو لحديث الزغبي الذي اكد فيه انه لا صداقة ولا عداوة بينها وبين اصالة، موضحة أنها لا تحادثها هاتفيا ولا يتغازلان في "تويتر" ولا يتقابلان واشادت بصوتها المميز.

وعلقت عليه برسالة لنوال كتبا فيها: "أولاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي ومنّك، وثانياً أنا لليوم ما نسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير لأنّنا بإذن الله راح نلتقي كتير ".

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وأضافت: "وثالثا القوّة الّلي بتكون فينا، نحنا ما بنشوفها غيرنا بيشوفها، ومتل مو شايفتيني قدرت، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيتي وأثّرتي وعبّرتي ودائما كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب".

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