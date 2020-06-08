أحمد حاتم يسخر من شكله في صورة قديمة

شارك الممثل المصري أحمد حاتم متابعيه على تطبيق انستغرام بصورة قديمة لها، استعاد من خلالها ذكرياته وفي الوقت نفسيه سخر من نفسه.

ويظهر حاتم في مرحلة المراهقة بصورة غير واضحة في الليل، وكأنها من بداياته في التمثيل، وكتب ساخرا من نفسه: "ايام ما كنت شمسية". ليتفاعل معه عدد كبير من متابعيه اذي اثنوا على طرافته ونالت الصورة اعجاب العديد منهم.

من جهة ثانية، يواصل النجم المصري الترويج لفيلمه الجديد "الغسالة دارت"، حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم علي حسابه على "انستغرام" ونقل بعض من كواليس العمل.

يذكر ان الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، ويشارك في بطولته كل من النجم محمود حميدة وهنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

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