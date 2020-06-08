القاهرة – لايف ستايل
يبدو ان الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قررت وضع حد لكل منتقديها والمشككين بمصداقيتها سنها وسن ابنتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على تطبيق سناب شات.
وظهر في المقطع الهوية الوطنية الخاصة بها، وحرصت على إخفاء رقمها التسلسلي كي لا يتم التلاعب بالامر بشكل يسيء لها، وأظهرت أنها تحمل الجنسية الكويتية وبأنها من مواليد عام 1974، أي أنها ستكمل الـ46 عاما خلال الشهر الجاري.
ولم تكتف بذلك، بل طلبت من ابنتها منى الكشف عن هويتها الوطنية أيضا، وظهر انها من مواليد عام 1991، أي أن عمرها 31 عاما، واضعة بذلك الحدّ على كل من يشكك في عمرها ويرى بأنها أكبر من ذلك بكثير.
واحدث المقطع موجة استغراب من قبل المتابعين، الذين اتهموا إلهام الفضالة بالمبالغة في الردّ، وفي حديثها الدائم عن مسألة عمرها الحقيقي.
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كانت هذه تفاصيل خبر إلهام الفضالة تكشف للمرة الاولى عن جنسيتها وسنها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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