مادونا تشارك بالعكاز في الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد

حرصت النجمة العالمية مادونا على المشاركة في احتجاجات Black Lives Matter، بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أميركي، حيث ظهرت وهي تستند على العكازات بسبب إصابة في ركبتها.

وتداولت الصحافة مجموعة من الصور للمغنية التي لم تكترث لاصابتها في الركبة وشاركت في الاحتجاج في لندن السبت، وسط مجموعة كبيرة من محبيها الذين عبروا عن دهشتهم بمشاركتها وعمدوا على التقاط الصور معها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت مادونا متحمسة وتشارك في الاعتراض الحاصل في البلاد ضد العنصرية، ولم تبدي أي انزعاج من التقاط الجمهور للعديد من الصور التذكارية معها ووجهوا هواتفهم المحمولة لترقب خطواتها وحركاتها على العكازة.

يذكرأن عدد كبيرمن النجوم العالميين حرصوا على التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأميركية، ومن أبرزهم باريس جاكسون وإريانا غراند وكانيه ويست وكورتني ستودن وهالزي وتايلور ذا كريتور، وغيرهم.

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