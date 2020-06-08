رسائل غير مباشرة من محمد وزيري

بعد المفاجأة التي أعلن عنها محامي الملحن محمد وزيري، يحرص الاخير على نشر بعض الصور التي تحمل رسائل غير مباشرة توضح الخلاف الحاصب بينه وبين الفنانة هيفاء وهبي.

ونشر مدير أعمال هيفاء السابق عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق "انستغرام" صورة كتب عليها "ولاد الأصول رزق". ونشر أيضاً "عندما يخونك شخص ما، هو انعكاس لشخصيته وصفاته ليس تلك الخاصة بك". واعتبر العديد من المتابعين أنها رسائل غير مباشر لهيفاء بعد اتهامها له بالاستيلاء على أموالها بعد سحبها من حسابها المصرفي، وإيداعها في حسابه الخاص.

وكان أشرف عبد العزيز المحامي الخاص بوزيري، كشف أن القضية التي أصبحت حديث وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية لا وجود لها على الإطلاق، موضحا أنها مفقودة في المحاكم وأقسام الشرطة.

وأضاف إنه أرسل محامين للبحث عن ملف القضية في قسم العمرانية بمحافظة الجيزة في مصر، الذي شهد تحرير محضر اتهام بالسرقة لموكله محمد وزيري، وأيضا إلى المحاكم، لكن لم يتم العثور على الملف.

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