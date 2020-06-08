راغب علامة يحتفل بميلاده بطريقة عفوية في باحة منزله

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو سجل للفنان اللبناني راغب علامة أثناء احتفاله بعيد ميلاده.

وبدا فيه وهو يغني ويرقص برفقة أفراد عائلته والمقربين منه في باحة منزله بطريقة عفوية قبل أن تحضر زوجته جيهان قالب الحلوى.

وهنأه الكثير من المتابعين بالمناسبة فيما انتقد آخرون دعوته أشخاصاً آخرين لحضور الحفل رغم انتشار فيروس كورونا المستجد حيث رأوا أنه كان عليه توخي الحذر. كما تساءل بعضهم عن عمره الحقيقي وحقق المقطع أكثر من 137 ألف مشاهدة.

وفي السياق نفسه نشر الفنان على حسابه الخاص على التطبيق فيديو آخر توجه من خلاله بالشكر إلى المتابعين الذين شاركوه هذه المناسبة معبراً عن سعادته الكبيرة بذلك وتمنى أن تكون الأيام المقبلة أجمل من تلك الماضية.

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