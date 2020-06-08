عبد الله العامر يكشف فيديو من بدايات نانسي عجرم يظهر كيف كانت منذ 19 عاماً

لفت الفنان السعودي عبدالله العامر اهتمام متابعيه من خلال استعادة فيديو قديم للفنانة اللبنانية نانسي عجرم. ولفت الأنظار بعدما نشره على حسابه على موقع التغريدات "تويتر" وظهرت فيه الفنانة في بداياتها خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية التي كانت تعرض على شاشة تلفزيون دبي منذ أكثر من 19 عاماً.

وبدت وهي تؤدي إحدى الأغنيات باللهجة الخليجية وتبين أن المقطع يعود إلى العام 2001 وتعليقاً عليه كتب العامر: "من أجمل البرامج التي أعتز بها "بدون طرب" من كلمات الزميل حسن محني الذي قدمته على قناة دبي وحلقة مع الفنانة الرائعة نانسي عجرم في بداية انطلاقتها. فنانة أخلاق وذوق مبدعة حقيقية".

وتفاعل معه الكثيرون وأشار أحد المتابعين إلى أن تاريخ الفيديو يعود إلى العام 2002 وأن نانسي كانت حينها من أقل الفنانات شهرة وانتشاراً قبل مرحلة تعاونها مع مدير أعمالها جيجي لامارا.

ولفت آخر إلى أن حلقة الفنانة اللبنانية ما زالت من أكثر حلقات البرنامج مشاهدة وأنها حققت حتى الآن على "يوتيوب" أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

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