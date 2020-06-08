عاصي الحلاني يثير الاستغراب بجموده أثناء احتضان زوجته له

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل مؤخراً للفنان اللبناني عاصي الحلاني وزوجته وظهرا فيه وهما يتفاعلان مع أغنيته "رجعتيني لبدايتي" التي يعتزم إطلاقها قريباً.

وبدت كوليت وهي ترقص قبل أن تقوم باحتضانه مظهرة عاطفتها الكبيرة تجاهه. إلا أنه لفت الأنظار بعدم مبادلتها الأمر نفسه حيث واصل الغناء مع وضع يديه في جيبه. وهو ما علق عليه الكثير من المتابعين مشيرين إلى أنه كان عليه أن يحتضنها بدوره.

ومما جاء في التعليقات: "طلع إيديك من جيابك، غمرا" و"حب حياته وإيديه ضلو بجيابو كيف لو مو حب حياته؟" و" مثل القرفان منها".

ويشار إلى أن عاصي أطلق في وقت سابق فيديو كليب ظهر فيه للمرة الأولى برفقة كل أفراد اسرته خلال اتباعهم الحجر المنزلي وحمل العمل عنوان "بعشقك".

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وظهرت فيه الزوجة وهي تمارس التمارين الرياضية كما بدت برفقة ابنتيها في مواقف مختلفة ومع الفنان في موقف رومنسي وهو يحتضنها بطريقة لافتة أثارت انتباه أكثر من 142 ألف متابع.

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