فن ومشاهير

شيرين وحسام حبيب يجريان تحليل كورونا

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القاهرة – لايف ستايل

بعد الأخبار التي تم تداولها عن إصابة والدتها بكورونا، كشفت بعض التسريبات أن النجمة شيرين عبد الوهاب أجرت مسحة تحليل لنفسها هي وزوجها حسام حبيب.

وذكر مقربون منها، أن شيرين ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس ، وهو ما دفعها للذهاب هي وزوجها إلى المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من إصابتهما من عدمها، إلا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية، ورغم ذلك أجرت مسحة أخرى حتى تتأكد من الأمر ولتكون هي الفيصل ولم تظهر نتيجة المسحة حتى الآن.

ولم تعلق شيرين على أخبار إصابتها بكورنا من عدمها والتزمت هي وزوجها الصمت تجاه الأخبار المتداولة.

وكانت قد انتشرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد عن وجود أزمة عائلية بين شيرين وحبيب، ووصلت إلى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، إلا أن الزوجين خرجا على حساباتهما الشخصية ‏ونفيا تلك الأخبار.‏

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